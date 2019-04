SORRENTO: LUIGI DESIDERIO È IL NUOVO ARCHITETTO COMUNALE AL POSTO DI DE STEFANO

Pare che a prendere il posto come architetto comunale di Sorrento, lo stesso posto che occupava Daniele De Stefano, sia stato l‘ingegnere Luigi Desiderio. Pare, inoltre, che De Stefano si occuperà da domani in poi di ecologia ed ambiente. Un vero e proprio valzer di competenze tra i due funzionari municipali. I provvedimenti andranno in vigore da domani, 2 aprile, e pare che sia stato comunicato ai diretti interessati nella giornata di oggi.

Sarebbe stata proprio l’Anac (autorità nazionale anti corruzione) a fare un sollecito nel settore dell’edilizia privata del comune di Sorrento.

Come mai l’Anac si sarebbe pronunciata in merito? Perché l’architetto è stato spostato dalla sua mansione? Al momento è silenzio sulla questione. Intanto PositanoNews qualche giorno fa sottolineava qualche analogia tra i dati inseriti su un sito che fittava una lussuosa Villa privata ad Ostuni e i connotati dell’architetto.