Sorrento: Lavori al municipio. Appare un terrazzino nei pressi del ristorante sottostante. Sarà a norma di legge? L’intervento di Lotito

In corso lavori al municipio di Sorrento, dove improvvisamente sono apparse nuove strutture (un terrazzino nei pressi del ristorante sottostante il Palazzo Comunale) nonostante il blocco dato dalla legge sui beni culturali. Sarà a norma ? Arriva un intervento di Rosario Lotito su facebook.

Ecco cosa scrive:

Forse non tutti sanno che il Comune di Sorrento è localizzato all’interno dell’antico convento dei Teatini costruito ne XVII° secolo considerato bene culturale in virtù del d. lgs. 42/2004 art. 10 “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, escluse, per quanto riguarda gli immobili, le opere “di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni”. Immobile quindi sottoposto a vincolo monumentale in base al quale non è possibile apportare nessuna modifica tranne che per effettuare un restauro conservativo che ne evidenzi la struttura storica.

Ora se vi recate al Comune scoprirete che la copertura del ristorante posto accanto al palazzo Comunale, proprio sotto il naso di questi sedicenti amministratori, è improvvisamente diventata un terrazzino. Ci riserviamo la possibilità di interrogare il ministro per i beni culturali se tale modifica sia stata fatta nel rispetto della legge che tutela un bene di interesse storico e se le autorizzazioni Comunali siano state rilasciate nel rispetto della legge vigente.