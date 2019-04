Sorrento : la strada verso il nulla e quella verso il mondo nuovo di Raffaele Attardi.

La Regione Campania ha commissionato lo studio di fattibilità di una strada , che dovrebbe scorrere in parte in galleria, da Seiano a Meta, e poi in parte in tunnel e in parte scoperto , seguendo un tracciato, parzialmente modificato , fino a Sorrento .

Viene cioè riproposta una idea vecchia di 40 che già per il passato era stata chiamata con il nome evocativo di strada dei 4 cimiteri, perché il tracciato da realizzare è limitrofo ai 4 cimiteri della penisola.

Nelle intenzioni dei proponenti, questa strada dovrebbe decongestionare la penisola dal traffico, ma molto probabilmente, se verrà realizzata, finirà, con incrementare il traffico e generare nuovi problemi, né più né meno come è successo con la realizzazione della galleria di Seiano.

La verità è che le strade, in particolare quelle senza sbocco come la statale sorrentina, sono collettori di traffico, e portano ad un aumento dei veicoli circolanti. Per questo fare nuove strade in penisola significa far aumentare il numero di mezzi su gomma in entrata ed uscita dalla penisola ,il consumo di combustibili fossili, l’inquinamento atmosferico ed il traffico.

Questa scelta perciò ha una sola conseguenza certa ed è quella di arricchire nel breve periodo chi fa le strade, chi costruisce e gestisce i parcheggi e tutte le strutture di servizio attinenti, e incrementare i flussi escursionistici giornalieri.

Porterà come conseguenza una ulteriore antropizzazione del territorio, ed effetti collaterali che interesseranno tutto il distretto fino a Castellamare: sono ancora evidenti le criticità che si generano in caso di interruzione del raccordo autostradale o semplicemente per valicare i caselli in caso di forte traffico

Traffico ovunque, tranne che sotto casa mia, è il grido di battaglia di chi sostiene questa soluzione. Grido di battaglia che segue la stessa logica di quelli che limitandosi a spostando qua e là rifiuti e scarichi fognari, senza mai gestire con una visione globale il problema, hanno devastato l’intera Campania.

Per giunta incentivare la mobilità su gomma. in un’epoca in cui questo modello di mobilità è messo in discussione e viene addirittura abbandonato in molti paesi avanzati, rischia di essere una scelta compromettente per i tanti che di turismo vivono, incluso i piccoli noleggiatori , spinti ad investire in mezzi che diverranno obsoleti in breve tempo , e già oggi vittime di soprusi e taglieggiamenti di ogni genere.

Alla fine questa scelta non farà altro che incentivare il processo di sviluppo insostenibile, in atto da molti anni e cioè incentivare la trasformazione dell’intera penisola in un enorme hub, cioè in un nodo d’interscambio , dove bus e pulmini, cioè mezzi su gomma alimentati prevalentemente a combustione, entreranno e usciranno continuamente per condurre in escursione un numero sempre crescente di turisti , in arrivo da terra e da mare, . Sviluppo insostenibile accompagnato da processi sociali devastanti come l’espulsione dei residenti a causa del proliferare di B&B o l’occupazione di ogni spazio pubblico.

In un hub non c’è infatti spazio per i residenti.

Auguriamoci di non diventare a breve un altro dei tanti ‘caso di studio ’ che esistono in Campania e che dimostrano come attraverso uno sviluppo insostenibile si sia distrutto la ricchezza umana e ambientale di un territorio

Non si può accettare questa scelta in un territorio come quello della penisola sorrentina, e più in generale nel distretto stabiese, sarnese, vesuviano, tanto ricco di valori storici e ambientali, ma anche di criticità

Questo non significa che si debba frenare lo sviluppo .

Bisogna cambiare il paradigma e adottare l’unica scelta che ci può condurre ad uno sviluppo sostenibile e cioè puntare al miglioramento della interconnessione ferro gomma .

Il traffico non va incentivato ma ridotto senza per questo fermare lo sviluppo o i flussi turistici e la ricchezza prodotta dal turismo.

E questo si può fare valorizzando i porti di Castellammare e Torre Annunziata, rendendoli capaci di accogliere le navi da crociera , fermando i mezzi su gomma all’uscita dei caselli autostradali di Castellamare . e realizzando un sistema di collegamento ed interscambio fra i Porti , le autostrade e le nuova stazione delle ferrovie per l’alta velocità prevista a Striano ed la Circumvesuviana.

Le risorse disponibili andrebbero concentrate per questo , e tutto il processo andrebbe accompagnato da cambiamenti organizzativi capaci di gestire in modo adeguato questa nuova realtà , in particolare creando una società di gestione autonoma per lo sviluppo del trasporto su ferro , indipendente dalla Circumvesuviana, capace di adeguare e gestire un servizio efficiente per il trasporto di persone , ma anche di merci in questo bacino ed in particolare un servizio metropolitano che colleghi h24 Torre Annunziata a Sorrento.

Abbiamo già perso una occasione e cioè il collegamento diretto su ferro all’aeroporto di Capodichino, dove potrà arrivare solo la metropolitana di Napoli, che ha binari a scartamento diverso da quelli della Circumvesuviana, non possiamo perdere anche questa occasione lasciando al degrado il trasporto su ferro e destinando risorse a fare buchi nelle montagne per farci passare le auto.

E dobbiamo impara a ragionare in termini distrettuali. Sorrento e la penisola sorrentina sono uno dei posti più belli del mondo , ma non sono il centro del mondo .Il sistema di collegamenti deve essere sviluppato a livello comprensoriale e deve prevedere quello che serve per valorizzare contestualmente l’intera area , creare ricchezza diffusa, frenare l’attuale sfruttamento intensivo di poche aree , come se fossero centri commerciali .Solo il turismo diffuso può sanare molte ferite , cambiare i comportamenti e generare le risorse necessarie a promuovere il risanamento ambientale .

Io sono convinto che molte persone in questo contesto credono nel valore delle Persone e dell’Ambiente anzi sono convinto che la maggioranza delle persone la pensa così .

Ma allora perché succede che non riusciamo a fornire servizi adeguati alle esigenze delle Persone e continuiamo ad antropizzare e impoverire questo bellissimo territorio, senza riuscire a realizzare un vero salto di Qualità e continuiamo a commettere gli stessi errori e a finanziare progetti che finiscono nel nulla ?

Immagino già la risposta di molti di voi : sono gli interessi di pochi che determinano il futuro di questo territorio.

Non basta il predominio economico di pochi a giustificare quello che sta accadendo. Succede purtroppo che intorno a questi progetti si costruiscono grandi consensi, ed i valori della Persona e dell’Ambiente, traditi dalla maggior parte dei Cittadini , passano in seconda fila.

La risposta a quello che succede , io penso ,la si può trovare in una frase

Neanche gli Dei possono contro l’egoismo umano…

La penisola sorrentina e più in generale la nostra Società è vittima di due tipi di egoismi, quello di chi pensa solo ad arricchirsi e quello di chi pensa di perdere anche il poco che ha .

Gratta, gratta tutti abbiamo paura e alla fine se pure crediamo nel valore delle Persone ed in quello dell’Ambiente, quando dobbiamo fare una scelta quasi sempre queste cose vengono al secondo ed al terzo posto e prevale l‘egoismo.

E’ questo generale senso di paura che spinge al volere strade sempre più larghe; a infilare le persone in tunnel, cancellando dai loro occhi parte della bellezza che ci circonda e a spostarle da qua e da là come fossero pacchi; ad utilizzare adesso e subito tutto ciò che abbiamo a portata di mano; a pensare solo ai nostri interessi personali, ad accettare tutto, anche l’enorme costo in termini di incidenti e vite umane che questo perverso meccanismo richiede

E la paura genera questo clima di perenne conflittualità nel quale viviamo perché non si finisce mai di chiedere sempre di più, di invidiare chi ha più degli altri, di vedere le persone come competitori o peggio come nemici da combattere.

Eppure non si dovrebbe aver paura di vivere in questo territorio, perché ha tanto da offrire gratuitamente.

E per nostra fortuna, cresce sempre di più il numero di quelli che non hanno paura .

Sono ovunque ed è facile individuarli.

Si incontrano in Chiesa e sono quelli che guardano alla Enciclica del Papa sull’ambiente ‘ Laudato sii ‘s S’incontrano sul tatami e sono quelli disposti a combattere , senza per questo vedere un nemico in chi ci sta difronte; sono quelli che propongono la teologia della liberazione, difendendo i diritti dei poveri e che chiamano la Terra ’ il primo dei poveri’ opponendosi al suo eccessivo sfruttamento ; sono quelli che conoscendo e amando questo territorio , si sforzano di accogliere chi viene , di accompagnalo a piedi lungo le nostre strade raccontandogli la storia anche delle pietre che calpestano; quelli che ci invitano a vedere l’immensità del mare e la inquietudine delle onde e non il lusso delle piscine ; quelli che ci conducono a vedere la fragilità e la bellezza delle nostre praterie naturali dove crescono umili erbe ma anche le orchidee ; quelli che chiamano la Terra Madre e faticosamente coltivano i campi e valorizzano le colture tipiche e quelli che li aiutano tentando di costruire una filiera che renda possibile e venderle attraverso i Mercati della Terra; quelli che ospitano le persone a casa propria per far conoscere e apprezzare la cucina tradizionale familiare ; quelli che si impegnano a salvaguardare e far conosce le nostre tradizioni ; quelli che chiamano il Mare Vivo e che s’immergono nelle sue profondità trovandosi anche lì a casa loro , quelli che puliscono le spiagge,; quelli che si lasciano spingere dal vento o cercano di ricavare l’energia dal vento e dal sole, quelli che vedono le cose che sfuggono agli altri e le fissano in immagini indimenticabili , gli scienziati che studiano e diffondono la conoscenza dei delicati equilibri naturali e che spiegano come sia importante evitare il consumo irreversibile delle risorse che abbiamo , quelli che raccolgono le emozioni che genera questo bellissimo territorio e le raccontano o le cantano agli altri … E tanti altri che hanno lo stesso tratto comune : si impegnano a far capire e a condividere la bellezza che c’è intorno a Noi e che credono che, alla fine di tutto, quello che resta è solo l’amore.

Io penso che sono loro gli attori di una rivoluzione che è già in atto , e che tutte queste persone pur perseguendo sogni diversi, si stiano opponendo a questi diffusi egoismi e al dilagante senso di paura .

E’ un processo lungo che dovrebbe coinvolgere la scuola dove questi semi devono essere piantati e che dovrebbero essere fatti crescere, curandoli a partire dalle scuole dell’obbligo, fino alle Università, abbandonando i meccanismi competitivi e di omologazione, , di cui queste istituzioni sono piene , e che sono serviti a selezionare l’attuale classe dirigente, quella che ci sta portando al disastro.

Ma anche noi adulti dobbiamo imparare a muoverci su questa strada , accettando di viaggiare insieme nel rispetto della diversità ; di tornare ad essere studenti ; di essere continuamente in viaggio per imparare; di imparare dai tanti errori che ogni giorno facciamo; di impegnarsi a migliorare continuamente.

Questo è un mondo nuovo che deve imparare a fare rete imparando a combattere per raggiungere obiettivi condivisi, ma che deve anche imparare a isolare chi esasperando ogni situazione cerca solo la rissa

Non ci servono altri tunnel o strade che finiscono nel nulla: abbiamo bisogno di muoverci in modo sostenibile verso un mondo nuovo, dove tutto è interconnesso.

Raffaele Attardi