Sorrento. La polizia chiede di non autorizzare più il memorial “Calciamo Insieme”, amarezza da parte degli organizzatori, ma anche dei tanti che hanno apprezzato . Una diffida partita commissariato della Polizia di Stato è inviata ai dirigenti scolastici della penisola sorrentina ed al sindaco di Sorrento. “Calciamo Insieme”, giunto alle XVI edizione, rischia di non farsi più. Il problema sono stati i botti che sono stati sparati da alcuni sconsiderati perchè questo ha portato la polizia alla diffida e “la perdurante accensione di un numero elevatissimo di fumogeni con rischio per i presenti di inalazione di fumi tossici”. I comportamenti tenuti sono stati considerati non civili. Inoltre si è chiesto se i giovani fossero sottoposti alla vigilanza dei docenti delle scuole e se i genitori fossero stati informati della partecipazione al torneo.” per cui “Si pregano tutti i soggetti interessati di considerare l’opportunità di non autorizzare future edizioni della manifestazione, la quale, peraltro, si è completamente svuotata delle originarie e lodevoli finalità per cui era nata”. E’ un vero peccato perchè questo non dipende dagli organizzatori dell’evento sul Campo Italia, che hanno fatto si che l’evento fosse sportivamente eccezionali, ma da comportamenti extra organizzativi, fra l’altro spesso anche nelle partite di calcio ordinarie ci sono queste problematiche e di questo passo bisognerebbe vietare tutte le partite, ma qui si tratta di minorenni e la polizia ha ragione, non ci si comporta così e si devono dare garanzie , magari responsabilizzando i ragazzi maggiorenni. Niente botti e niente fumogeni. Speriamo che si tenti il possibile per evitare che non si faccia più la manifestazione per la colpa di pochi .