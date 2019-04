Sorrento: La locandina della processione bianca del venerdì Santo realizzata da Salvatore Stornaiuolo, giovane artista di Praiano

Gli anni passano, le generazioni cambiano ma le processioni degli incappucciati sono sempre esistite qui in Penisola Sorrentina e le tradizioni che portano non sono mai cambiate.

Come sapete durante questa settimana Santa, tante saranno le processioni che durante la notte ci faranno vivere un momento di raccoglimento e di preghiera per ricordare la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Tante sono le processioni che da Vico Equense a Sorrento, sfilano per le strade della Penisola.

Il saio indossato da ogni singolo membro delle varie processioni, ha prevalentemente il bianco ed il nero come colore principale, anche se a Piano di Sorrento e a Vico Equense spiccano il rosso della Trinità ed il viola della processione di Seiano che esce ogni 3 anni.

Suggestive anche le vie della Croce, che qui in Penisola sono un segno molto importante, dove tutti interpretano un ruolo fondamentale per far rivivere in una sera i 14 passi principali della Passione di Cristo.

Le strade sono tappezzate di locandine con foto e preghiere per ricordare a tutti che da oggi fino a sabato santo bisogna pregare, restare in silenzio e ringraziare Gesù di essere morto e risorto per noi e per la nostra salvezza e che le processioni sono il momento in cui tutto deve tacere e la città deve fermarsi.

Ogni rintocco del tamburo, che come tutti sanno è un simbolo importante delle antiche processioni qui in Penisola Sorrentina, sono un reclamo al silenzio e di quanto sia importante pregare durante questi giorni e non semplicemente ammirare le processioni.

Quest’anno tra le locandine delle varie arciconfraternite, che ogni anno si impegnano alla realizzazione delle bellissime processioni, quella di S. Monica a Sorrento: la locandina è stata presa da una di Salvatore Stornaiuolo, ragazzo di Praiano ha realizzato il disegno in occasione del concorso artistico “Animi Motus”, un concorso realizzato dalla stessa arciconfraternita che hanno visto il trionfo del ragazzo, su altri 24 lavori realizzati tutti dagli alunni del Liceo Artistico F.Grandi di Sorrento.

L’opera, oltre ad avere il privilegio di essere lo stemma della locandina della processione bianca del venerdì Santo di Sorrento, è stata anche premiata con con un buono di 300 euro.

Il disegno realizzato dal giovane di Praiano è spettacolare, con tanti dettagli e tante rifiniture che solo un vero artista è in grado di rappresentare e che coglie in pieno l’essenza delle processioni e della Santa Pasqua.

A Salvatore i più sinceri complimenti e a voi una buona visione delle processioni, che da questa sera arricchiranno le Penisola, partendo con la Via della Croce di Meta.