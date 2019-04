Sorrento: La Cooperativa Tasso denuncia gli autobus e gli ncc illegali . Ronca: “Più controlli sulle licenze”

Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo l’esposto della Cooperativa Tasso, firmato da Alfonso Ronca, titolare dell’azienda, che denuncia tutti gli autisti “abusivi” di NCC ed autobus, per verificare i requisiti necessari, quali patente, licenza e documenti idonei per i mezzi che guidano. Ora comincia una vera e propria guerra, soprattutto in vista della bella stagione.

Sotto mira anche le “deroghe” date dai Comuni a società di trasporto senza requisiti tipo il deposito dei bus.

Intanto la Costiera continua ad avere problemi di viabilità a causa dei bus che sostano dove non potrebbero e che invadono le strade creando caos e disagi.

Il Prefetto non ha ancora provveduto a pubblicare un ordinanza che disciplini l’andazzo dei bus, nonostante una petizione firmata da oltre 9 mila persone su change.org .