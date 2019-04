Sorrento. Incontro segreto Cuomo – Pontecorvo, il Ponte detta le condizioni?

Sorrento. Voci di corridoio parlano di incontri del sindaco Giuseppe Cuomo con Mariano Ponticorvo ed i vertici del Ponte. La lista civica sarebbe pronta, questa volta davvero a quanto sembra, ad indicare una figura maschile al fine di salvare Rachele Palomba che entrerebbe nel gruppo del Ponte, insieme al Presidente del Consiglio Stefano Marzuillo. Inoltre Pontecorvo ha chiesto al sindaco la nomina di una persona terza per evitare ancora una volta la nomina prevista di Massimo Coppola, che con i suoi 800 e passa voti è considerato l’uomo forte dell’amministrazione. Alla fine si teme proprio questo che Coppola possa esssere il più forte per le prossime elezioni e si cerca di sbarrargli la strada? Questa è una delle ipotesi che girano negli ambienti della politica sorrentina, non è un mistero che Cuomo gradirebbe un uomo più malleabile come candidato sindaco, in fin dei conti è una strategia ereditata anche dalle stesse mosse politiche del padre Nino, già sindaco nella Città del Tasso. Una “scuola” che finora ha portato frutti, ma al secondo mandato Cuomo deve per forza lasciare. Intanto ancora nulla sul fronte della candidatura alla Regione Campania che sembra ricevere il veto da Sagristani a Sant’Agnello. Cuomo sta dunque cercando di uscire dall’impasse riprendendo i rapporti col Ponte lacerati dopo l’uscita di Mario Gargiulo, staremo a vedere come va a finire…