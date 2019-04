Sorrento. Ieri ci ha pensato Raul Bova a ravvivare l’atmosfera degli Incontri, ma oggi è un pò moscia. Stamattina abbiamo seguito un incontro sulla collaborazione per la produzione televisiva fra Germania e Italia, molto generica a dire il vero secondo noi, mentre nel pomeriggio era interessante l’incontro con le protagoniste de l’ Amica Geniale . L’incontro, spostato nell’aula consiliare, risparmiandoci di vedere lo scempio del Chiostro di San Francesco, senza che però venisse comunicato con un post o un comunicato last minute, poteva avere più pubblico e interesse coinvolgendo le scuole della Penisola sorrentina. Forse, secondo noi, era meglio farlo di mattina. Diciamo che dopo la prima giornata che ci è piaciuta la giornata di oggi era un pò sotto tono. Sul canale you tube di Positanonews TV e sulla pagina facebook , twitter ed instagram di Positanonews troverete momenti di oggi . A domani..