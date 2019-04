Sorrento: Incidente in Via degli Aranci. Scontro tra un motociclo ed un’automobile di fronte alla banca Monte Dei Paschi di Siena .

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora molto chiare, ma, a quanto pare, l’autista della vettura non si è fermato allo STOP all’incrocio di Via degli Aranci e Via Parsano, scaraventando a terra un uomo a bordo del suo motociclo.

Si attendono i soccorsi. Intanto traffico in entrambe le direzioni.

Presto aggiornamenti.