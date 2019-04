Sorrento. Incidente stradale in Via degli Aranci

Sorrento. Alle 23 circa si è verificato un incidente stradale in Via degli Aranci. Una motocicletta si è scontrata violentemente contro un’autovettura di piccola cilindrata, una Panda, che effettuava manovra di svolta nel viale di Sguanci. Nell’impatto il centauro ha avuto la peggio rovinando al suolo insieme al motoveicolo e perdendo sangue a causa delle ferite riportate. Soccorso immediatamente è stato trasportato presso il vicino ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. A seguito dell’incidente il traffico è rimasto paralizzato per molto tempo per gran parte di Via degli Aranci.