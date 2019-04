Sorrento. Grandi manovre con Patriciello del Ponte per Marzuillo sindaco. Ecco i retroscena, spunta la Di Leva

Sorrento riunione segreta con il Ponte e l’onorevole Patriciello sul banco le prossime elezioni del 2020. Mercoledì 17 mercoledì, Santo per tutti, ma non per la politica. Il sindaco Giuseppe Cuomo ha convocato il gruppo politico de il Ponte per una riunione al Comune durata 2 ore, alla presenza dell’onorevole Patriciello per decidere di organizzare una grossa manovra per portare avanti la candidatura come sindaco del presidente del consiglio Marzuillo, in alternativa spunterebbe anche il nome della sorella dell’ex assessore Paola Di Leva parente allo stesso sindaco e della potente famiglia degli albergatori Amuro /Fortini. Durante la riunione si sono studiate varie strategie. Tra queste è chiaro l’intento di far aspettare Luigi di Prisco la sua nomina alla Presidenza del Consiglio è stata congelata almeno fino al 20 maggio quando si decidera’ del ricorso di Marco Fiorentino nonostante di Prisco abbia fatto tanto e gli sia stato promesso questo incarico e non è detto che non studi qualche contromossa. Ma la strategia principale è quella contro l’emergere di Massimo Coppola. Stando ad indiscrezioni di corridoio Il sindaco ha espresso intenzione di candidare come suo successore proprio Marzuillo durante la riunione la preoccupazione della crescita del consenso di Massimo Coppola. Praticamente si stanno studiando delle strategie per cercare di accettarlo e di trovare il sistema per impedirgli di candidarsi a sindaco già la mancata nomina come vice è stata vista in questo senso insomma Cuomo come già detto in passato potrebbe essere orientato a far fuori Massimo Coppola dopo aver fatto la stessa cosa con Mario Gargiulo ma il diretto interessato starà sicuramente sulle sue. Ponticorvo dopo la riunione ha dato il via ad altre esplorazioni mentre Massimo Coppola sta rafforzando la squadra con colpi a sorpresa