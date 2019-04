Sorrento. Grande successo per il terzo appuntamento dell’isola ecologica itinerante a Priora, dove la parrocchia guidata dal suo parroco don Antonino ha dato un grande sostegno all’iniziativa promuovendo e sensibilizzando i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata. L’iniziativa promossa dalla società Penisolaverde spa, congiuntamente dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, ha consentito a tutti i cittadini di conferire gli imballaggi (contenitori in plastica, vetro, acciaio, alluminio, carta e cartone) ottenendo in cambio gli ecopunti convertibili poi a fine anno in buoni spesa. Inoltre, conferendo almeno 10 litri di olio esausto di natura domestica è stata consegnata in cambio una bottiglia di olio extra vergine di oliva oltre ad una tanichetta utile per la raccolta dell’olio esausto in casa. A fine mattinata sono stati raccolti oltre 350 litri di olio esausto e quasi due furgoncini di materiali differenziati avviati al riciclo. Una grande risposta per un’iniziativa che oramai è diventata un appuntamento fisso per tanti cittadini del nostro territorio.

Foto di Imma Savarese