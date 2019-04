Sorrento. Domani omaggio ai Pupi e Antonio Avanti . Incontri del Cinema da dimenticare per l’attenzione che non è stata data più che dai media, dalla politica. Si sente l’assenza di un assessore al ramo, come poteva essere Mario Gargiulo. Ma anche il pubblico sorrentino è piùttosto assente e distratto da questo evento che si auto celebra, insomma non ha senso fare l’amica geniale il pomeriggio fra quattro gatti, dopo aver cambiato la location senza preavviso, anche se è meglio così visto come hanno combinato il chiostro, e poi fare la proiezione del cortometraggio con Violante Placido, al quale ha contribuito anche il Comune, senza nessuna rappresentanza istituzionale.

Insomma un riscontro minimo sia fra la cittadinanza che nei media , pure la città non sente minimamente la presenza di questo evento che sembra fatto per quattro amici al bar. A livello di media siamo poi a zero se la pagina più indicizzata ( https://www.facebook.com/IncontridelcinemadiSorrento/ ) è ferma addirittura al 2016 , con un post proprio dell’ex assessore Mario Gargiulo, poi c’è un altra pagina che è quella aggiornata ( https://www.facebook.com/IncontridelcinemadiSorrento/ ) ma se ne sono accorti o no che c’è questa confusione?

Domani L’omaggio a due grandi protagonisti del cinema italiano, Pupi e Antonio Avati, apre domani, sabato 13 aprile (ore 12 – salone del Palazzo Comunale), la quarta giornata degli Incontri Internazionali del Cinema. Il regista Pupi Avati ed il fratello Antonio, sceneggiatore e produttore racconteranno, nell’incontro pubblico moderato da Remigio Truocchio, 50 anni di carriera e di successi iniziati nel 1968 con la realizzazione degli oltre cinquanta film realizzati dalla loro società di produzione, la Duea Film.

La manifestazione, dedicata quest’anno al cinema tedesco, propone il documentario Il Muro di Jürgen Böttcher (ore 17 – Cinema Tasso). Un documentario realizzato in occasione del trentennale dalla caduta del muro di Berlino, premiato in tutto il mondo, che propone il racconto memorabile dello smantellamento della mostruosa costruzione al centro di Berlino e un requiem per il Paese amato e odiato dal cineasta e pittore Jürgen Böttcher. In serata, la regista Yasemin Samdereli presenterà il suo Almanya – La mia famiglia va in Germania (ore 21:45 – Cinema Tasso) una riflessione sul concetto di patria e confini, in cui il protagonista, il turco Huseyin, che ha lasciato il suo Paese anni prima, decide di andare in vacanza con la famiglia proprio in Turchia, dove tutto è cominciato.

Tra gli eventi della giornata, la proiezione speciale di Ancora un giorno, di Raúl de la Fuente e Damian Nenow (miglior film di Animazione agli European Films Awards 2018). Tratto dal reportage-capolavoro Another Day of Life di Ryszard Kapuściński, nelle sale italiane dal 24 aprile per I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, è l’emozionante e coinvolgente racconto del viaggio durato tre mesi che il celebre reporter Kapuściński ha intrapreso attraverso l’Angola martoriata dalla guerra. Spettacolari sequenze animate si alternano a interviste in live action ai veri protagonisti. Tra sopravvissuti e caduti in guerra – ma non perduti – nel ricordo di chi era con loro, delle loro lettere, delle ultime foto che li ritraggono, e che fanno sì che queste vittime della Storia possano vivere ancora un giorno.

Entusiasmo ed impegno per il pomeriggio di networking professionale e focus di co-produzione promosso dalla FCRC, tenutosi ieri (giovedì 11 aprile) agli Incontri. Un focus di oltre quattro ore in cui quindici produttori campani hanno incontrato i loro colleghi tedeschi per presentare nuovi progetti e avviare ipotesi di co-produzione e collaborazione secondo una formula diffusa nei mercati internazionali dell’audiovisivo. Al focus, coordinato da Graziella Bildesheim, promotrice dei celebri Maia Workshop, hanno preso parte anche la responsabile del Fondo Federale tedesco per il cinema e l’Audiovisivo, Berenice Honold, la responsabile del Film Fund della Baviera Lisa Giehl e Chiara Fortuna, responsabile del fondo di co-sviluppo Italia-Germania della Direzione Generale Cinema del Mibac. Soddisfazione da parte dei partecipanti e degli organizzatori per i risultati di questo primo esperimento che FCRC e Incontri Internazionali di Cinema puntano a far crescere nelle future edizioni profittando della vocazione internazionale della manifestazione di Sorrento.

