Continua l’impegno a favore della balneazione pubblica da parte dell’Assessorato All’ambiente del Comune di Sorrento. Domenica mattina una task force formata da Capitaneria di Porto – Ufficio marittimo di Sorrento e uomini del nucleo sommozzatori di Napoli congiuntamente alla società Penisolaverde e ai volontari delle associazioni (Associazione Marevivo Sorrento-Penisola Sorrentina, Jacuqe Cousteau, Centro Immersioni Torre del Greco, Erco Sub, Apnea Sorrento ,Team Poseidon ,Cooperativa Azzurra e Cooperativa Sant’Anna) hanno svolto un’azione di ripulitura del basso fondale da zero a 3 metri di profondità presso il borgo di Marina Grande nella spiaggia dove è consentita la balneazione pubblica libera. Nel quadro dell’operazione sono stati rimossi numerosi detriti provenienti sia della mareggiata di fine febbraio scorso sia altri rifiuti accumulati dal mare a causa delle condizioni meteo marine verificatesi nell’inverno scorso. L’iniziativa odierna – dichiara il Consigliere Comunale Luigi Di Prisco promotore dell’iniziativa – è stata realizzata esclusivamente nella zona del basso fondale affinchè esso posa essere ripulito a beneficio della balneazione pubblica con l’approssimarsi delle belle giornate che spingono numerosi residenti e turisti verso le spiagge. Ora archiviata la fase di crisi acuta, nelle prossime settimane si svolgerà un’azione di controllo della zona, congiuntamente anche alle forze dell’ordine, per scongiurare ulteriori danni .

