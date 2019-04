Sorrento: Continuano con grande successo i festeggiamenti per i 50 anni di Pollio

Continuano con grande successo i festeggiamenti per il 50esimo anniversario di Pollio, il must della gastronomia in Penisola Sorrentina.

Un supermercato che offre una super qualità dei prodotti al miglior prezzo che da 50 anni soddisfa i palati e le esigente dei clienti in modo impeccabile.

Tante sono state e saranno le iniziative dell’evento.

Intanto continua il “Cancella e Vinci” un concorso dove partecipando si possono vincere tanti buoni sconto ma anche una Lancia Ypsilon hybrid.

Cosa aspetti? Fino al 30 giugno Pollio ti da la possibilità di vincere tanti premi. Affrettati e scopri le loro nuove offerte sul nostro sito o sulla loro pagina Facebook Pollio Supermercati.

Pollio, via degli Aranci 157 – Sorrento