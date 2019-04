Sorrento . Consiglio Comunale entrano Maresca e Gargiulo e la nuova Giunta. Ci sarebbero dei dubbi di incompatibilità, Paolo Esposito ha votato contro ma si sarebbe riservato di dare motivi.

Cominciata questa mattina alle ore 10 un consiglio comunale molto acceso a Sorrento. Sulle surroghe del consigliere comunale Gargiulo Mariano e Persico Rosa. Subentrano i nuovi consiglieri Maresca e Gargiulo. Voto contrario di Paolo Esposito sia ai neo consiglieri che alla Giunta. Ivan Gargiulo fa un attacco generale alla Giunta, sul suo operato, sulla rotazione dei pubblici funzionari, sul mancato controllo , quando a un certo punto il presidente Marzuillo ha cercato di fermarlo “Si attenga alle nomine, non ci sono ancora le deleghe” E la replica “Allora noi non possiamo chiedere perchè si revoca una Giunta e se ne fa un’altra? ” . In tutto questo silenzio sulla nomina del presidente , Luigi Di Prisco è rimasto ancora al palo, come Positanonews aveva anticipato, nonostante la sua attività encomiabile di pulizia del mare e nell’ambiente, troppi veti incrociati, prevedibili e previsti, per la Presidenza, sopratutto dallo stesso Marzuillo, insomma si sapeva. Ma anche la mancata nomina di vice come Massimo Coppola, che pure doveva esserci. Il sindaco ha puntato su un “Grande Ponte” ma sembra piùttosto fragile , anche se Cuomo ha detto che questo gruppo è “coeso” , a quanto pare e questo non è un bene in vista della sua possibile candidatura alla Regione Campania , la strada per Napoli con la Lega è lunga. Una frecciatina a Mario Gargiulo “Il Pd è ormai fuori da questa maggioranza”, uno scontro mai sopito a quanto pare.

ORDINE DEL GIORNO

1) Surroga Consigliere comunale Gargiulo Mariano :Provvedimenti conseguenziali; E’ entrato Maresca Antonino , nove favorevoli contrario Paolo Esposito

2) Surroga Consigliere comunale Persico Rosa :Provvedimenti conseguenziali; entra Ivan Gargiulo, nove favorevoli contrario Paolo Esposito

3) Comunicazioni del Sindaco;

4) Interrogazioni;

5) Ratifica D.G. n. 68 del 7/03/2019 comportante variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;

6) Ratifica D.G. n. 75 del 19/03/2019 ad oggetto variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;

7) Approvazione Linee guida regolamentari – misure organizzative- sull’accesso civico ex Dlgs n. 33/2013 come modificato dal Dlgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii. per la corretta attuazione degli articoli 5 e 5 bis;

8) Istituzione del Fondo “Antonino Fiorentino” presso la Biblioteca comunale;

9) Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 3118/2018 – Russo Anna/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

10) Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 456/2017 – Coppola Domenico/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

11) Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 924/2018 – Gargiulo Giovanni e Gargiulo Teresa/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

12) Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 3117/2018 – Longobardi Rosalia + altri (Eredi Malafronte Sabato)/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

13) Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 3179/2018 – Cuomo Michele/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

14) Riconoscimento di n. 3 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della Strada – Sentenza n. 2271/2018 avv.ti D’Amora – Coppola; Sentenza n. 1709/2017 avv. Marco Marrone; Sentenza n. 2439/2018 avv. Antonino Maresca;

15) Riconoscimento di n. 3 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della Strada – Sentenze nn. 252/2017 – 223/2018 – 217/2018 Studio associato avv.ti Lucenteforte/Russo;

16) Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo a pagamento alle contravvenzioni al Codice della Strada – Sentenza n. 2445/2018 – avv. Raitano Rosanna.

Durante il consiglio comunale Ivan Gargiulo decide di intervenire subito dopo le comunicazioni del sindaco sulle dimissioni e sulle nomine dei nuovi assessori, nonostante le deleghe non siano ancora state citate.

Gargiulo commenta quanto successo e quanto hanno fatto dei precedenti membri durante questi anni.

Anche il sindaco decide di intervenire ed augura alla nuova amministrazione un buon lavoro.