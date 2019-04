SORRENTO: UNA CITTÀ DOVE “ABITANO” B&B E NON CITTADINI – EMERGENZA IMMOBILIARE – DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO

Sorrento e tutta la penisola sono una delle zone più belle d’Italia, apprezzate in tutto il mondo per il mare, il clima, i paesaggi mozzafiato e la cucina nostrana. Ogni anno si registrano in penisola migliaia di turisti. Non è una sorpresa che il business sia decisamente appetibile, dati i fiorenti risultati. Ma ci sarebbe un problema che negli anni ha decisamente dimostrato quanto possa essere svantaggioso vivere in luoghi baciati dalla bellezza, come la Penisola. Questo problema potrebbe considerarsi l’effetto collaterale di un mercato così fiorente: i B&b avrebbero letteralmente occupato gran parte del patrimonio immobiliare di Sorrento, togliendo alle famiglie l’opportunità di comprare casa. Tanto che la problematica è arrivata ora nel Consiglio di Stato. Partiamo dall’inizio.

Era una decina di anni fa quando il movimento civico “Conta anche tu” lanciava l’allarme per l’esplosione del fenomeno. All’epoca era nel 2008-2010, bed and breakfast erano decisamente di numero molto inferiore. Non come ora con una città che, come precisa a più riprese il coordinatore dell’associazione Francesco Gargiulo, ha assunto le sembianze di un maxi B& b. Con questo, sia chiaro, non si vogliono attaccare le attività commerciali.

Poco tempo dopo spuntò il manifesto “Informacittadini” – che trattava proprio il tema delle attività extralberghiere, diffuso dal movimento anni fa. Così diceva «Nei sorrentini è viva la sofferenza per l’inutile ricerca di una casa – si legge nel documento a firma di Gargiulo – L’edificazione di alloggi accessibili al “sorrentino normale” – quello che lavora e vive onestamente – è ferma da decenni mentre profilera la trasformazione di appartamenti e finanche interi fabbricati in bed and breakfast ed altre attività imprenditoriali-commerciali. L’ennesimo eldorado sorrentino. La città assiste ad una silenziosa sottrazione di alloggi dal mercato abitativo a favore di incerte nuove forme di speculazione le quali generano impoverimento nella stragrande maggioranza dei nuclei familiari. La ricchezza prodotta dal “sistema Sorrento” è sempre più in poche mani».

Non finiva qui, il documento si rivolgeva ai politici in questo modo: «Cosa intendono fare gli amministratori comunali per frenare l’emergenza casa che strozza le famiglie sorrentine? Cosa intendono fare gli autoproclamati predicatori del sociale? Per questo è auspicabile che gli organi competenti attuino rigorosi e continui controlli al fine di accertare la liceità dei “cambiamenti” delle destinazioni d’uso, mentre coloro che governano la città adottino politiche a difesa delle famiglie, idonee ad arginare un pericoloso fenomeno il quale sta trasformando Sorrento in un luogo straniero per il sorrentino»

“Nuovi alloggi? In verità ce ne sarebbero alcuni da realizzare. Tipo quello delle cooperative edilizie. La Ceps, che mira a realizzare una sessantina di alloggi in un terreno di sua proprietà in località Atigliana, si è vista bocciare il progetto dal Tar.”

La causa si è guadagnata un biglietto di sola andata dinanzi al Consiglio di Stato, e se ne starebbe discutendo in questi giorni.