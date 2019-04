Sorrento, il Chiostro morto e squallido: le riflessioni di Gigione Maresca

Ecco le riflessioni del nostro Gigione Maresca, riguardo agli ultimi risvolti sul Chiostro del Convento di San Francesco a Sorrento.

Una città che muore piano piano per responsabilità precise di alcuni amministratori che guardano in una sola direzione. Interessi in gioco altissimi per il futuro del nostro paese. Sorrento è una città moribonda !!! Affoga nel caos del traffico stradale, nel “traffico politico” degli accordi di programma. Il Chiostro del 1300 luogo mistico di rara bellezza, offeso e deturpato dalla decisione miope dell’uomo e del politico che dimentica la cultura storica sorrentina.Cementato un terreno seguendo chissà quali idee di progetto. I politici al Chiostro fanno solo passerelle e sfilate negli eventi di promozione turistica. Non hanno una visione internazionale a difesa della bellezza estetica e il rispetto dei luoghi della storia. Il tiro e molla del sindaco circa incarichi politici la macchia negativa di una giunta che non è riuscita a migliorare Sorrento durante il secondo mandato. Il sindaco Cuomo cerca un ruolo attivo in un “POSTO AL SOLE” ( Regionale ) Troppe chiacchiere e incertezza su progetti futuri. In questo ultimo periodo pesano sul futuro di Sorrento le promesse di lavori e di ruoli precisi in campo politico. Lavori in ritardo e città bloccata da lavori in tutto il territorio, del centro urbano con cantieri non ancora dismessi nei tempi previsti per le festività e i riti della settimana Santa. Caos amministrativo e assenza di decisioni serie di ampio respiro e di spessore politico sociale. Ma quale politica attuare a favore degli interessi della comunità ? Finalità e scelte teatrali caratterizzate e condizionate da futuri scenari politici regionali. Progetti leghisti per riformare una giunta politica. Si guarda a scenari di centro destra senza dare FORZA a personalità di rilievo del mondo della cultura e dell’imprenditoria , parte laboriosa e forte della società civile. Un sindaco moderato amministra l’ordinaria gestione di un comune internazionale affiancandosi ai soliti nomi per mantenersi a galla. In questi mesi gli amministratori offrono uno spettacolo desolante per la copertura dei posti sicuri e GIUSTI a rilanciarsi per le prossime elezioni regionali. Il male inguaribile dei professionisti della politica sorrentina interessi e ambizioni, incarichi e ruoli più impegnativi delle loro capacità manageriali e di esperti del settore pubblico. La politica degli affari e degli appalti continua nelle stanze dei bottoni lasciando la bruttezza al primo posto. Preoccupante la timida protesta web di alcuni cittadini e silenzio della dormiente comunità sorrentina. Nessuno si oppone ai continui scempi del territorio !!!