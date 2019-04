Sorrento Breathing. Premio per la “felicità” dati ai ragazzi migranti ai parroci dalla Fondazione Moscati col prof Zamparelli

Sempre più significativa la manifestazione “Sorrento Breathing” che quest’anno darà un premio per aver dato “una vita più felice” a migranti e ai ragazzi a due parroci della Penisola Sorrentina. Quella felicità alla quale tutti abbiamo diritto, il basilare elemento della convivenza civile, statuito anche nella Costituzione Americana a chiare lettere e che, secondo noi, si può rilevare dai principi della nostra Carta Costituente in particolare l’articolo 3.

Giovedì prossimo, 11 aprile 2019, presso il Grand Hotel Vesuvio di Sorrento ci sarà l’inaugurazione del prestigioso congresso di malattie respiratorie, “Sorrento Breathing”. Un evento che vede il coinvolgimento delle Università di Napoli e di quella di Salerno, insieme ad altri scienziati provenienti ogni parte d’Italia.

Quest’anno, in occasione della manifestazione, la Fondazione “Giuseppe Moscati Sorrento” onlus, presieduta dal professor Paolo Zamparelli (che è anche delegato di zona di “Sorrento Breathing”), assegnerà una targa d’onore a don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale di Sorrento ed a don Mimmo Leonetti, direttore della Caritas della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. Alla cerimonia di consegna del riconoscimento è stato invitato a partecipare anche l’arcivescovo Francesco Alfano.

Il riconoscimento, fanno sapere i promotori dell’iniziativa, è attribuito per “l’alto impegno dimostrato da don Carmine e don Mimmo per l’accoglienza dei migranti a Sorrento ed in particolare dei ragazzi che, grazie a loro, hanno avuto una vita più felice”.

Davvero una bella iniziativa umana, sociale e solidale che si abbina al grandissimo livello scientifico del convegno.