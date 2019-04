Sorrento . Bloccate 100 licenze per NCC , ecco perchè . Il Comune blocca l’assegnazione di ulteriori 100 licenze per il servizio di noleggio con conducente. Il provvedimento della Giunta municipale era stato emanato lo scorso 27 dicembre e prevedeva l’assegnazione delle autorizzazioni vincolando i destinatari all’utilizzo di automezzi a trazione ibrida o elettrica. Si prevedeva di individuare gli assegnatari facendo scorrere la graduatoria per le 80 concessioni già rilasciate nel 2018.

Poi, due giorni dopo, il 29 dicembre, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto legge per la semplificazione poi convertito l’11 febbraio. Nell’articolo 10 è stato inserito il comma 6 che recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante”.

Per questo il dirigente dell’ufficio Commercio del Comune di Sorrento, Donato Sarno, ha emanato una determina con la quale dispone “di sospendere il rilascio di ulteriori 100 autorizzazioni fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale”.

Dunque è proprio per le nuove normative che è stato bloccato tutto…