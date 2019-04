Sorrento: Automobili in sosta selvaggia. Stanotte ambulanza bloccata in Piazza Tasso

Altro gesto di inciviltà a Sorrento, dove delle vetture hanno impossibilitato il passaggio ad un’ambulanza.

Nello specifico due automobili (quelle in foto) sostavano selvaggiamente all’accesso per il Corso Italia da Piazza Tasso e l’autista dell’ambulanza è rimasto letteralmente bloccato, per di più con un paziente a bordo e con le sirene accese.

Si segnala alla vigilanza del Comune di Sorrento, più controllo e più multe per chi sosta in maniera selvaggia, facendo rischiare la vita agli altri e impossibilitando il lavoro altri.