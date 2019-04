Sorrento: Auguri al neo-architetto Matteo Venanzio

Sorrento. Congratulazioni a Matteo Venanzio, che lo scorso 25 marzo ha conseguito la laurea con il massimo dei voti -110 e lode – in architettura.

Il neo-architetto ha eseguito una presentazione della tesi in modo impeccabile citando addirittura la Villa Romana di Minori.

Matteo, figlio dell’avvocato Venanzio, è un ragazzo brillante, sportivo e molto educato. L’emozione del giorno della sua laurea ha deciso di condividerla su facebook, facendo ringraziamenti anonimi a tutti i suoi compagni di viaggio:

25/03/2019

Laurea in architettura

110&lode

È difficile scrivere ringraziamenti per la tesi di laurea in modo spontaneo, è come se fossero obbligati, bisogna per forza ringraziare qualcuno. C’è sempre la famiglia, c’è sempre il relatore, c’è sempre la fidanzata/o, gli amici. È un momento importante, resta lì stampato per sempre, non posso omologarmi, ho un papillon di cuoio e un capello scombinato, devo restare coerente con me stesso. Ho deciso di non fare nomi ma di condividere esperienze e momenti.

Ringrazio chi mi ha fatto scoprire il mondo dell’architettura, creando in me una passione indomabile. Ringrazio chi mi ha insegnato a disegnare. Ringrazio chi mi ha trasmesso conoscenze e metodo. Ringrazio chi ha condiviso con me notti insonni. Ringrazio chi ha sempre avuto fiducia in me. Ringrazio chi mi ha cucinato perché non avevo il tempo neanche per mangiare. Ringrazio chi mi ha messo in difficoltà per mostrare il meglio di me stesso. Ringrazio chi è con me qui oggi a esporre il nostro lavoro. Ringrazio chi ha sopportato il mio pesante carattere. Ringrazio chiunque ha ricevuto i miei disegni ed ha dovuto dire “sono bellissimi”. E poi ringrazio mamma e papà perché… sono mamma e papà.