Sorrento assoluzione D’Ambra. Donna di Positano ascoltata dalla polizia su vicenda dubbia che la riguardava, nel senso che vi sarebbe stata un’operazione fatta in orario di lavoro ospedaliero, stando alle deposizioni poi fatte. La donna di Positano in Costiera amalfitana non fece mai la denuncia, ne ha intrappreso nessuna azione legale, bensì è stata la polizia a sentirla su un episodio dubbio, quello per cui vi è stata poi un’operazione. L’accusa a D’Ambra era quella che chiedeva soldi per accellerare i tempi dell’operazione . La donna non ha fatto dunque alcuna denunzia, ma è stata costretta a subire la vicenda processuale, nel senso che veniva chiamata a deporre e a seguire un processo senza che lei stessa abbia fatto poi denuncia.