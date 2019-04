Sorrento: Ancora lavori in Piazza Lauro. Passata anche Pasqua e i cantieri sono ancora aperti

Sorrento. E’ ormai passata anche Pasqua ed i lavori in Piazza Lauro non sono ancora stati conclusi. Un vero danno non solo per il turismo, ma anche per i negozianti della zona, costretti a dover rimanere oscurati dai cantieri.

Lavori a quanto pare necessari, infatti come spiegava il direttore dei lavori, l’architetto Raffaele Maria Ricciardi, “la piazza, edificata negli anni 70, non è mai stata oggetto di manutenzione e la tipologia di pavimentazione impiegata (cubetti in porfido da 4/5 centimetri di spessore) non è indicata per il traffico veicolare. Vari tratti risultano divelti o danneggiati dal passaggio delle auto”.

I lavori, però, dovevano concludersi a fine marzo, ma a quanto pare stiamo a fine aprile e questi non sono ancora terminati del tutto, infatti il parcheggio dei motorini ancora risulta chiuso con transenne e cartelli.

Speriamo che questa manutenzione si concluda prima che la bella stagione arrivi al suo culmine massimo.