Sorrento . Ancora caos sui treni della Circumvesuviana. Piano senza biglietti, EAV non spiega

SORRENTO. Ancora caos con l’ EAV che non risponde. Centinaia di persone sulle banchine delle stazioni in attesa di un treno che non arriva. La Circumvesuviana ancora nel caos a causa di convogli che si guastano sempre più spesso. Questa mattina, nel fine settimana in pieno ponte tra il 25 aprile ed il primo maggio, tantissimi viaggiatori sono bloccati negli scali ferroviari sperando di riuscire a partire.

L’ennesimo guasto si è verificato all’altezza della stazione di Vico Equense. Ai turisti e pendolari che attendono di partire è stato annunciato un ritardo di almeno 40 minuti. Però non si esclude che l’attesa possa prolungarsi ulteriormente. Disagi soprattutto per chi deve raggiungere la stazione centrale di Napoli per poi proseguire per altre destinazioni o per quanti devono arrivare all’aeroporto di Capodichino che rischiano di perdere le coincidenze con gli aerei. Lamentele anche a Piano di Sorrento per la mancanza di biglietti