Sotto ndr. Sorrento. Sfiorata una tragedia sul coro Italia, poco dopo l’incrocio di Marano in direzione Sant’Agnello.

Verso le 11.10, il vicinato ha sentito un fortissimo rumore di gomme che frenano violentamene sull’asfalto: un ambulanza in corsa, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un tamponamento tragico con una vettura, che si trovava proprio di fronte. Le ruote dell’ambulanza, slittano per circa 100 metri (come si può vedere in parte dalla foto), ma frena appena in tempo, mentre l’autista della vettura, probabilmente distratto, per evitare l’impatto svolta a destra.

Fortunatamente non c’erano pedoni in strada e nessuno si è fatto male, ma ancora una volta la distrazione ha giocato un brutto scherzo a Sorrento.

Ribadiamo come sempre che la prudenza e il rispetto delle norme stradali alla guida è importante.

Seguiranno aggiornamenti sulla dinamica, non ancora chiara alle autorità.

Nota della redazione

La frenata è di 20 metri, l’auto si sarebbe lanciata senza segnalazione, mentre tutta la colonna di macchine dava la precedenza all’ambulanza che stava in emergenza con sirene e lampeggianti accesi