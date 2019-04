Sita Sud, misure per i bagagli a mano come in aereo: scatta il ticket per le valigie

La direzione della Sita Sud di Salerno comunica alla clientela tramite un avviso pubblico, le condizioni riguardo il trasporto dei bagagli accompagnati. Il viaggiatore ha diritto al trasporto gratuito non custodito dei bagagli a mano da tenere con sé, che rispecchino misure non eccedenti le dimensioni 50x30x25 cm, proprio come avviene in aereo. La stessa azienda di trasporto avvisa che i bagagli in eccesso, potranno essere trasportati acquistando un biglietto di 1,50 €. In base alle “Condizioni Generali di Trasporto”, l’azienda afferma che i bagagli che eccedono le dimensioni indicate, dovranno essere sistemati dallo stesso viaggiatore nel bagagliaio, qualora lo spazio è disponibile e la portata lo consente: gli autisti infatti non si occuperanno del servizio bagaglio e della loro registrazione.