Sfiorata tragedia ad Atrani. Auto perde il controllo e finisce contro la ringhiera: due feriti

Atrani. Verso le 16.00 di oggi si è registrato un incidente stradale all’uscita della galleria che divide la cittadina della costiera da Amalfi. Ad essere coinvolti un N.C.C. ed un’autovettura. Entrambi i veicoli viaggiano in direzione Amalfi e, stando alle prime ricostruzioni, sembra che le due vetture si siano urtate tra loro. La donna che era alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dello spavento, ed è andata a schiantarsi con la parte anteriore sinistra dell’auto contro uno dei pali di cemento che si trovano lungo la ringhiera che costeggia il tratto stradale. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non gravi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi ed i feriti sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione di Ravello per ricevere le cure del caso e sottoporsi ai necessari controlli medici. Il traffico è rimasto bloccato per un bel po’ di tempo ma alla fine gli aventi della polizia municipale sono riusciti a coordinare il tutto