Un giornale di riferimento del territorio non si dovrebbe fermare alla notizia o riprendere dei comunicati, ma far riflettere la comunità. Dopo le polemiche sulla tassa di ingresso alla Valle delle Ferriere a Scala, gestita in maniera superficiale dall’amministrazione Mansi che avrebbe dovuto almeno confrontarsi con operatori e altri Comuni, cosa si pensa del Sentiero più famoso della Campania? Il Sentiero degli Dei? E cosa fanno altri posti, tipo quelli simili a noi come le Cinque Terre?

LA TASSA DI INGRESSO NON E’ UN TABU’, ANZI

Se fatta con i dovuti crismi la proposta di una tassa di ingresso ai sentieri non è un tabù, anzi. Cosa dicono i lettori di Positanonews dopo la nostra richiesta ai lettori di un parere? Perchè , ricordiamolo, Positanonews è la voce della Comunità, Positanonews siete voi che da 15 anni ci leggete.

Lo diciamo subito, la proposta che nasce è quella di fare il Sentiero degli Dei a pagamento, come nelle Cinque Terre . Sono quasi mezzo milione di persone all’anno da Agerola a Positano, passando per Praiano. Il problema della manutenzione, della sporcizia, della sicurezza, dei continui interventi del 118, tutti a spese dei cittadini, potrebbero avere una soluzione.

E’ questa la proposta arrivata dai lettori a Positanonews , che è il principale riferimento della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina e dell’area dei Monti Lattari, non da siti improvvisati estemporanei, ma ben dal 2005.

Tristano Dello Ioio, Presidente del Parco, che abbiamo sentito, non lo ha escluso “Sarebbe utile per poter rendere questo sentiero consono con servizi e assistenza”

Il punto è questo , una mole enorme di persone, con il pubblico che deve intervenire, oppure i volontari, a pulire. Dunque altro che Valle delle Ferriere che ha imposto 5 euro a Scala, ma li senza ben capire che fine fanno i soldi.

Positanonews ha sentito anche gli escursionisti, andando di persona sui sentieri, con video e dirette, e gli escursionisti sono d’accordo, anche se sembra incredibile

“Se pagare un ingresso ci porta a migliorare l’assistenza sul percorso , paghiamo ben volentieri”

L’assistenza sul percorso costerebbe molto, ma se dai 300 mila ai 500 mila escursionisti, le cifre che alcuni ci hanno stimato, pagano un biglietto di ingresso, si potrebbe fare.

Ecco importante è la destinazione.

Ilsentiero Azzurro è il sentiero più semplice, più famoso e più visitato di tutte le Cinque Terre.

É diviso in quattro tratti che collegano tra di loro tutti i cinque borghi delle Cinque Terre. Lunghezza totale: 12 km.

L’accesso al sentiero è a pagamento, perché molto spesso dopo le piogge autunnali alcune delle sue parti sono chiuse per la riparazione. Il costo varia a seconda del numero di parti aperte, di solito si tratta di 5-7 euro.

Dunque altrove c’è il biglietto di ingresso. Addirittura oltre al biglietto in molte zone d’ Italia, comprese le Cinque Terre, è prevista anche una limitazione d’accessi. Ma il biglietto è opportuno in questo caso , se vediamo tutto quello che succede sul Sentiero.

Ora il punto è questo, al biglietto di ingresso deve essere collegato un servizio o più servizi, oltre al semplice ingresso. Con il vantaggio di rendere più sicuro, pulito e fruibile il Sentiero, di incentivare la percorrenza di altri sentieri e dare servizi di assistenza socio-sanitaria, ambientale e turistica. Più sano e più pulito, un costo che non può sopportare solo la collettività, ma anche gli escursionisti.

Avv. Michele Cinque

direttore@positanonews.it