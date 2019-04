Sentiero degli Dei. Fabio e Giovanni raccolgono 90 kg di rifiuti, ma 300 mila persone chi li controlla?

Tutto tolto dal sentiero degli Dei 👏. Circa 90kg di spazzatura💪. Rimosso anche quel bidone azzurro 👌. Portato tutto sopra al deposito parcheggio di Nocelle 👌

Fabio Fusco e Giovanni Cuccaro sono da encomiare per questa attività concreta di rispetto dell’ambiente, li conosciamo bene e li seguiamo nelle loro attività di trekking, runner, addirittura anche di insegnanti per i ragazzi che li seguono in questa passione. Hanno reagito loro, amanti e rispettosi dell’ambiente, per pulire il Sentiero degli Dei, da Agerola per Praiano fino a Nocelle per Positano sono stati stimati flussi di 300 mila persone all’anno. Stime di qualche anno fa, oggi sicuramente molte di più, una enormità di turisti e viandanti che lascia di tutto su questo Sentiero.

Abbiamo sempre puntato il dito solo sulla sicurezza in passato, per i tanti incidenti di improvvisati escursionisti, ma c’è anche il problema della pulizia e del controllo del sentiero che diventa un’esigenza pubblica. Far pagare una sorta di ingresso minimo che vada a un servizio necessario per l’enorme flusso di persone non sarebbe una cattiva idea, non si può caricare tutto il problema sulle spalle dei volontari e siamo certi che è questo il segnale che volevano dare Fabio e Fusco, come pure noi quando abbiamo scritto della presenza dei rifiuti. Chi ama il proprio paese lo fa a suo modo, non tacendo dei problemi o dando segnali come hanno fatto Fabio e Giovanni. Grazie ragazzi speriamo che domani a Pasquetta non stiano di nuovo punto e a capo le cose..