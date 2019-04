Scienze del mare. 8.000 euro per ricerche sul campo con la borsa di studio ‘Paolo Brancaccio’ rivolta a giovani laureati

Il Lions Club di Napoli e la Stazione Zoologica Anton Dohrn propongono una borsa di studio di 8.000,00 euro rivolta a neo laureati negli anni accademici 2014/2018 in: Ingegneria, Fisica, Chimica, Scienze Geologiche, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Biotecnologiche, Scienze dell’Ambiente Marino, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria o discipline equivalenti, per portare a termine ricerche nel campo delle scienze del mare e delle finalità della Stazione Zoologica Anton Dohrn. E’ previsto un soggiorno di almeno 3 mesi presso un Istituto di ricerca o un laboratorio straniero d’alta qualificazione.

La borsa di studio è intitolata a Paolo Brancaccio, brillante studente d’ingegneria scomparso in circostanze tragiche poco prima di laurearsi.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 10 maggio 2019.

La richiesta di partecipazione dovrà contenere:

curriculum vitae;

certificati di laurea di primo e secondo livello, con data e votazione di tutti gli esami sostenuti;

breve descrizione progettuale relativa allo specifico approfondimento culturale prescelto;

lettera, di una pagina al massimo, giustificativa della propria motivazione;

indirizzo, completo di numero di telefono e indirizzo email del concorrente, per una rapida comunicazione dell’esito del concorso.

L’Istituto ospitante e la durata del soggiorno all’estero saranno concordati con i membri della Commissione giudicatrice della borsa. Il beneficiario dovrà avvalersi della borsa entro un anno dall’assegnazione.



Fonte www.informa-giovani.net