Schettino vince una causa, non ha inquinato il mare dell’isola de Il Giglio

Meta, Sorrento. Il Comandante Francesco Schettino sta scontando 16 anni di reclusione per la tragedia della Costa Concordia . Ma vi era un altro giudizio per il danno all’ecosistema dell’ isola de Il Giglio dove la nave è rimasta fino al 23 luglio 2014, data della sua rimozione. Il Tribunale di Grosseto, il 22 dicembre 2016, e la Corte d’appello di Firenze, il 15 maggio 2018, aveva condannto Schettino a 5mila euro di ammenda per aver «modificato il profilo dell’area comportando una inevitabile alterazione dell’equilibrio naturale». Alla fine la Cassazione gli ha riconosciuto la prescizione. Insomma, e questo è emblematico, anche se lui era impossibilitato a rimuovere la nave gli veniva addossata la responsabilità della continuazione dell’inquinamento in maniera oggettiva, cosa impossibile come ha acclarato la Cassazione riconoscendogli l’avvenuta prescrizione. Questo è emblematico , forse, di un atteggiamento contro il Comandante Schettino, ma anche , a contrari, della mancanza di uno stesso atteggiamento contro l’inquinamento causato dalla plastica, per esempio, perchè non si perseguono le aziende titolari e chi getta rifiuti inquinanti nello stesso modo?