Scala, torna il piano sosta stagionale. Progetto Scala: il cittadino strumento per fare cassa

Nel territorio di Scala è tornato in vigore da sabato 6 aprile il piano sosta: il servizio di sosta a pagamento è stato anche quest’anno affidato alla società TMP. Per i residenti, il rinnovo del contrassegno è valido per due anni, al costo di 10 euro, e vale per un singolo veicolo. Il rinnovo si può effettuare presso l’Aula Consiliare, da lunedì 6 aprile a venerdì 31 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (esclusi i giorni festivi). Entra la data del 31 maggio tutti i veicoli dei residenti dovranno essere muniti di contrassegno. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente in tutte le aree delimitate dalle strisce blu, eccetto che in quelle segnalate dal cartello “Zona A”, che saranno a pagamento per tutti, residenti e non. Il contrassegno dovrà essere obbligatoriamente esposto sul veicolo in modo ben visibile ed in originale.

La minoranza Progetto Scala, ha dedicato un post su Facebook al provvedimento adottato annualmente dal comune della Città del Castagno, che regola la sosta a pagamento nel periodo stagionale fino al prossimo 10 novembre 2019: per il gruppo consiliare di Antonio Ferrigno i punti caldi nel piano di quest’anno sono il rinnovo del contrassegno per due anni, gli aumenti per i non residenti e la disponibilità di posti: Progetto Scala ha poi avanzato anche delle proposte in questi mesi, come i posti auto per le donne in dolce attesa, chiedendo lumi sugli introiti dal piano sosta. Ecco il post integrale: