Scala, convocato il Consiglio Comunale per lunedì: si parlerà di bilancio di previsione

E’ stato convocato il Consiglio Comunale a Scala, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione di C. C. n. 61 dell’08/08/1985) presso la sede comunale di Piazza del Municipio, in sessione ORDINARIA in prima convocazione per il giorno 15 aprile alle ore 9 ed in seconda convocazione

per il giorno 16 aprile alla stessa ora.

Si discuterà dei seguenti argomenti:

1. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) –

PERIODO 2019-2021;

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO

FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10,

D.LGS. N. 118/2011)

Intanto, è stato reso noto come da alcuni giorni sia tornato in vigore il piano sosta sul territorio comunale: il servizio di sosta a pagamento è stato anche quest’anno affidato alla società TMP. Per i residenti, il rinnovo del contrassegno è valido per due anni, al costo di 10 euro, e vale per un singolo veicolo. Il rinnovo si può effettuare presso l’Aula Consiliare, da lunedì 6 aprile a venerdì 31 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (esclusi i giorni festivi). Entra la data del 31 maggio tutti i veicoli dei residenti dovranno essere muniti di contrassegno. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente in tutte le aree delimitate dalle strisce blu, eccetto che in quelle segnalate dal cartello “Zona A”, che saranno a pagamento per tutti, residenti e non. Il contrassegno dovrà essere obbligatoriamente esposto sul veicolo in modo ben visibile ed in originale.