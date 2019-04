Sant’Agnello: Un nuovo avviso per stop all’erogazione dell’acqua. Martedì molte zone a secco

Previsto un nuovo stop per l’erogazione dell’acqua potabile a Sant’Agnello per consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati alla rete idrica. I rubinetti resteranno a secco per ben 16 ore dal pomeriggio di lunedì prossimo, 8 aprile 2019, e fino alla mattinata del giorno successivo. In particolare è previsto che il blackout si protrarrà dalle ore 16 di lunedì alle ore 6 di martedì.

La Gori comunica che le utenze interessate dal disservizio sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade del territorio comunale di Sant’Agnello: Via Nastro Azzurro, via Lepantine, via La Rocca, via Colli di Fontanelle, via Belvedere, via Selva, via Passarano, via Nastro d’Argento, via San Vito e via Cimitero.