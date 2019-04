Sant’Agnello. Spiaggia invasa da migliaia di meduse morte, ma si tratta di un fenomeno naturale non legato all’inquinamento

Sant’Agnello. Questa mattina in tanti hanno assistito ad uno spettacolo atipico per le nostre zone. A Marina di Cassano, sulla spiaggia alle spalle del molo che rientra nella competenza del vicino comune di Sant’Agnello, c’erano migliaia di meduse spiaggiate. Le stesse meduse che sono state trovate anche su altri tratti costieri della penisola sorrentina. Si tratta della specie “Pelagia noctiluca” che vive principalmente in mare aperto ma che, nel periodo invernale e primaverile, tende ad avvicinarsi alle coste. E’ una specie molto comune nel Mar Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico orientale fino al Mare del Nord e, se sfiorata, provoca delle irritazioni molto dolorose. E’ facilmente riconoscibile per il suo ombrello marrone-rosato o rosa-violetto. E’ anche conosciuta come medusa luminosa proprio per la sua capacità di brillare nel buio. Quando viene toccata o sollecitata infatti, emette dei fasci di luce verdastra. In tanti hanno pensato che lo spiaggiamento delle meduse sia stato la conseguenza dell’inquinamento marino o del surriscaldamento delle acque. In questo periodo dell’anno questa specie di meduse risale dai canyon sottomarini e, dopo essersi riprodotte, muoiono avendo concluso il loro ciclo vitale. Una volta morte galleggiano a pelo d’acqua ed il vento le trascina lentamente verso la riva fino a farle spiaggiare.