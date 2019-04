Sant’Agnello. L’assessore Clara Accardi si taglia lo stipendio e finiscono le polemiche . La vicenda era stata sollevata dall’ex sindaco Gianmichele Orlando, che chiedeva il dimezzamento perchè stipendiata, ma era a tempo determinato, una situazione che si è protatta nella cittadina della costa di Sorrento finchè a sollecitare il taglio dell’assegno è stata la stessa delegata alle Spiagge e ai Trasporti, in passato attaccata per il fatto di percepire contemporaneamente uno stipendio da lavoratrice dipendente e l’intera indennità prevista dalla legge. La svolta è arrivata con la determina firmata da Carmela Coppola, responsabile dell’ufficio comunale che si occupa di affari generali e personale.

IL PROVVEDIMENTO

Nel provvedimento si stabilisce che, a partire dal primo marzo, Accardi percepirà 547 euro e 80 centesimi al mese, pari alla metà della quota che per legge spetta a chi ricopre l’incarico di assessore in Comuni come quello di Sant’Agnello. Il motivo? La 49enne si trova «nella condizione di lavoratrice dipendente a tempo determinato, in servizio attivo presso un’azienda privata». E il Testo unico degli enti locali prevede che l’indennità sia dimezzata per gli assessori che siano lavoratori dipendenti e non abbiano chiesto l’aspettativa. Proprio questo aspetto era stato al centro di un duro scontro che aveva avuto come protagonista l’ex sindaco e leader dell’opposizione Gian Michele Orlando, secondo il quale Accardi avrebbe percepito «indebitamente» l’intera indennità determinando «un danno erariale» per il Comune. A difendere l’assessore era stato l’attuale sindaco Piergiorgio Sagristani che aveva parlato di «inutile polverone». Ora la decisione che spegne tutte le polemiche.