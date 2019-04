Sant’Agnello, Juniores Regionale ai Quarti: poker con il Salernum Baronissi

S’interrompe agli Ottavi la corsa al titolo della formazione Juniores del Salernum Baronissi. I ragazzi di Alfonso Fierro pagano a caro prezzo alcuni episodi che hanno determinato l’andamento del match contro l’ostico e compatto Sant’Agnello. Pronti via ed i costieri vanno subito vicini al goal con Frulio che coglie l’incrocio dei pali direttamente da calcio piazzato. Pochissimi istanti più tardi Vece legge male i tempi di anticipo ed atterra Guadagno: calcio di rigore trasformato dal corazziere ex Nocerina Lauro. La reazione dei padroni di casa è veemente ma Francesco Romanato, Caccavo e Memoli non riescono nell’ultimo passaggio per mettere De Luca in condizione di battere a rete. Ci prova anche Scognamiglio di testa ma il portiere ospite fa buona guardia. Appena mette faccia avanti, i gialloblu fanno male e colpiscono con il perfetto stacco di tempo di Di Giulio sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Il match potrebbe cambiare nuovamente la sua inerzia quando il capitano locale De Luca viene platealmente strattonato in area ma il direttore di gara lascia correre, probabilmente ingannato dallo stesso attaccante irnino rimasto in piedi. Ad inizio ripresa il tiro-cross di Guadagno sorprende Masuccio e spiana la strada ai ragazzi di Serrapica. Natella entra e mette a ferro e fuoco la difesa avversaria, propiziando il goal dell’1-3 con De Luca che raccoglie la corta respinta del portiere e di potenza insacca nell’angolino basso. Il Salernum ci crede e attacca, trovando l’attenta disposizione della difesa di casa, e nel finale subisce in contropiede una punizione eccessiva con Servillo che servito da Lauro chiude i giochi e consente al team di patron Negri di passare ai Quarti.

TABELLINO

SALERNUM BARONISSI: Masuccio, Piccolo (37′ st Passarelli), Romanato D. (37′ st Gioia), Scognamiglio, Lambiase, Vece (28′ st Granozio), Caccavo (31′ st Di Martino), Chiapparrone, De Luca, Romanato F. (5′ st Natella), Memoli. A disposizione: Luciano, Concilio, Sarno. Allenatore: Fierro

S.AGNELLO: Zurino, Alfano, Paolillo (41′ st Russo), Miele, Perna, Di Giulio, Liguori, Vitiello (27′ st Servillo), Lauro, Frulio, Guadagno. Allenatore: Serrapica

ARBITRO: Mele di Avellino

RETI: 6′ pt rig. Lauro, 28′ pt Di Giulio, 2′ st Guadagno, 20′ st De Luca (SB), 35′ st Servillo

NOTE: Giornata soleggiata. Ammoniti Vece, De Luca, Memoli, Romanato D., 15 (SB), Frulio, Liguori (SA). Spettatori 150 circa.

Fonte: Salernoinweb.it