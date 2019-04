SONO DI SANT’AGNELLO GLI INGEGNERI PREFERITI DALLA FORMULA 1 – “UN INSEGNANTE MI DISSE DI TORNARE A FARE I MATTONI”

“Una volta alle scuole medie ci rimasi male quando un insegnante mi disse di tornare a fare i mattoni”.

Le parole di uno degli ingegneri del colosso Bell Racing Helmets. Si chiamano Martin e Luis Aversa. E non sono di New York o di Chicago: sono di Sant’Agnello. Sono due fratelli di umili origini, figli di artigiani che producevano, appunto, mattoni. Sono due ambiziosi giovani – 33 anni Luis e 30 Martin – che hanno rivoluzionato il mondo della Formula Uno disegnando i caschi dei più grandi piloti. Non è tutto, i due ragazzi sono stati ingaggiati dalla paladina del settore, appunto la Bell Racing Helmets «Abbiamo coronato un sogno e siamo orgogliosi delle nostre origini» sorridono timidi i due fratelli di Sant’Agnello. L’azienda leader del motosport mondiale che fuma e fornisce in esclusiva i caschi ai campioni di Formula Uno e Go-kart. L’azienda si è occupata dei caschi di sportivi come Lewis Hamilton, l’asso inglese della Mercedes già quattro volte iridato. I due lavorano principalmente in Bahrain, dove sono a capo di un team di tecnici composto da 170 persone, per una produzione da record: quasi 2.500 caschi al mese, tutti progettati nei minimi particolari.

Il fratello maggiore, Luis, è specializzato nella produzione, mentre Martin cura il prototipo e la progettazione. Il lavoro dei fratelli Aversa è di modellare il polistirolo del casco. E lavorano con attenzione maniacale affinché i materiali aderiscano perfettamente alla testa del pilota, al fine di ottenere un eccellente confort senza intaccare le prestazioni.

I due ingegneri della Bell Racing Helmets non potevano arrivare a questi livelli per caso, tanto che Hamilton è rimasto impressionato dalla confortevolezza del casco. Come anche Charles Leclerc. Non solo gli assi di Mercedes e Ferrari. Usano il nuovo casco della Ben pure l’ex ferrarista e campione 2007 Kimi Raikkonen e il compagno di squadra dell’Alfa Romeo Antonio Giavinazzi, Robert Kubica e George Russel della Williams, Kevin Magnussen e Romain Grosjean del team Haas, Lando Norris della McLaren e Alexander Abon, seconda guida della Toro Rosso.

Luis si è laureato in Ingegneria gestionale della logistica e della produzione. Martin invece si è laureato in ingegneria aerospaziale. Hanno preso il lauro all’Università Federico II di Napoli. I due fratelli in seguito, sempre assieme, sono andati all’estero per le specializzazioni: New York, Madrid, Edimburgo.

«Ci siamo pagati i viaggi e gli studi facendo qualsiasi cosa – racconta Luis – Io, ad esempio, ho fatto il pizzaiolo, il lavapiatti, l’idraulico, il barista, il cameriere. Si fa di tutto per inseguire le proprie ambizioni anche a patto di dover rinunciare a quelle cose che per gli altri appaiono normali. Tipo il pranzo in famiglia della domenica»

Martin non può che essere d’accordo «Oggi siamo diventati dipendenti dalla necessità di varare una produzione di qualità. Ma proviamo anche il peso della responsabilità del ruolo all’interno della nostra azienda: i caschi devono essere assolutamente perfetti». Fu proprio lui a sentirsi dire quelle parole velenose da parte di quell’ insegnante che proprio non voleva incoraggiarlo. Chissà cosa ne pensa ora.