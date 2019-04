Sandokan Kabir Bedi a Vietri sul mare Costa d’ Amalfi . Chi non se lo ricorda? La tigre di Monpracen è ora in Costiera Amalfitana probabilmente per qualche giorno di vacanza.

Kabir Bedi, attore famoso per Sandokan, forse dall ‘ India il personaggio televisivo più noto, ha fatto la sua comparsa questa mattina a Vietri sul Mare sostando prima in una nota edicola del paese per poi passeggiare tra le bellezze di Vietri. Giacca color Kaki, occhiali da sole e con quel fascino che ha ammaliato milioni di italiane negli anni ’70, Bedi si è mostrato in ottima forma dimostrando molto meno dei suoi 73 anni.

Negli ultimi 30 anni Bedi ha partecipato ad oltre 60 film di Bollywood, con ruoli da protagonista in: Kuchche Dhaage, Manzilein Aur Bhi Hain, e Khoon Bhari Maang. È stato addirittura un padrino della Mafia in Yalgar di Feroz Khan. Insomma di tutto e di più ora a Padova e chissà se farà ancora qualcosa qui…