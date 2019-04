San Vito Positano una sconfitta decisa dagli arbitri. Mr Cuomo può essere orgoglioso

San Vito Positano retrocesso da due rigori concessi dagli arbitri alla Scafatese. A Sant’Antonio Abate 11 leoni hanno combattuto per il loro Mister, per Federico Cuomo, che sta in riabilitazione, per vederlo tornare al più presto in campo, a sostituirlo il nostro Giacomo Mandara che ci ha messo cuore e grinta. La squadra della Costiera Amalfitana ha giocato meglio e, senza I rigori, ha vinto sul campo. Ma la terna arbitrale ha di fatto sbilanciato la partita senza che mai i nostri si scoraggiassero, hanno combattuto fino alla fine facendo una partita eroica. Una retrocessione decretata dagli arbitri, ma proprio nel momento più brutto noi di Positanonews ci sentiamo di dire grazie a chi ci ha messo il cuore e l’umanità, la partita , in questo calcio dove non esiste morale, è stata vinta per la dignità con la quale si è scesi in campo