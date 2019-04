San Vito Positano contro Scafatese oggi si gioca la salvezza nel nome di mister Cuomo

Positano, Costiera amalfitana . ore 16:30 al “Vigilante Varone” di S. Antonio Abate appuntamento con la storia salvezza fra Scafatese e San Vito Positano . C’è la categoria “eccellenza” da salvare.

Il dirigente costieri Giacomo Mandara, con un pizzico di pretattica afferma – “Scafatese peggior

avversario da incontrare”, in effetti è la squadra fra quelle dei play out che ha più punti . Il San Vito Positano nella corsa playout per il rotto della

cuffia, sarà orfano del proprio tecnico Federico Cuomo alle prese con un brutto infortunio a Sorrento . A lui andrà il pensiero della squadra

In casa Scafatese a tenere banco è il dubbio Roghi anche se l’atleta napoletana sta regolarmente

svolgendo gli allenamenti e il fastidio muscolare sembra superato, eventualmente sarà riadattato

Claudio Amendola. Tra i pali Capasso squalificato, giocherà Mensione.

Una curiosità, per il San Vito Positano serve solo la vittoria per salvarsi, il pareggio, e peggio ancora la sconfitta, farebbero rimanere in categoria la Scafatese.

L’anno scorso avvenne a parti inverse, il San Vito Positano giocava in casa e gli bastava pareggiare per non essere retrocesso almeno sulla carta, invece perse..

Ufficializzata la terna arbitrale: Andrea Migliori di Verona (direttore di gara), Ferdinando Savino e

Luca Chianese di Napoli (assistenti)