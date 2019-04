San Vito Positano fa il miracolo, vince 3-2 con l’ Eclanese . Il Costa d’ Amalfi ringrazia, ora play out . Una partita intensissima al cardiopalma al De Sica di Montepertuso che da ancora qualche briciola di speranza al San Vito Positano che fa fuori la diretta avversaria del Costa d’ Amalfi per i play off per cercare disperatamente ora di rimanere in categoria con i play Out .

