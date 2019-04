San Giorgio a Cremano. Scarcerato anche il terzo indagato per lo stupro nella stazione della Circumvesuviana. Per i giudici la vittima ha mentito

San Giorgio a Cremano. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha scarcerato tutti i tre indagati per la presunta violenza sessuale avvenuta lo scorso 5 marzo nell’ascensore della stazione della Circumvesuviana ai danni di una 24enne di Portici. La vittima aveva denunciato i tre presunti aggressori che erano stati poi identificati grazie ai filmati dell’impianto di videosorveglianza. Già nei scorsi giorni il Tribunale aveva ordinato la scarcerazione per Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino, due degli indagati, ed oggi la stessa sorte è toccata anche al terzo uomo, Raffaele Borrelli, che torna in libertà dopo la detenzione in carcere iniziata il 6 marzo. Il difensore di Borrelli ha incentrato la sua tesi sul fatto che la ragazza fosse consenziente. Il Tribunale del Riesame ha stabilito che non si è trattato di stupro ed ha aggiunto che la 24enne avrebbe mentito sulla presunta violenza, anche a causa dei gravi problemi psicologi da cui è affetta, motivazione che ha fatto sì che gli inquirenti ritenessero insussistenti le accuse contro i tre uomini. Bisognerà, comunque, attendere per conoscere le motivazioni ufficiali del Riesame che saranno rese note entro 30 giorni