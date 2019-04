San Giorgio a Cremano. I giudici del Riesame chiedono la perizia psichiatrica sulla 24enne che ha denunciato la violenza sessuale

San Giorgio a Cremano. I riflettori continuano ad essere accesi sulla vicenda del presunto stupro avvenuto nell’ascensore della stazione della Circumvesuviana. Nei giorni scorsi sono stati scarcerati i tre indagati ed i giudici hanno ritenuto che la 24enne, che aveva denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale lo scorso 5 marzo, abbia in realtà mentito. Ma le indagini proseguono ed i magistrati del Riesame, nelle motivazioni della scarcerazione dei tre indagati, chiedono che venga effettuata al più presto una perizia psichiatrica sulla 24enne da parte di qualificati esperti in scienze psicologiche e neuropsichiatriche al fine di ottenere una corretta valutazione del profilo psicopatologico della ragazza che presenta un quadro clinico e psicologico problematico. I magistrati del Riesame sostengono, infatti, che i rapporti tra la ragazza ed i tre giovani siano stati di natura consenziente e non si possa, quindi, parlare di stupro. A sostenere la tesi anche le immagini registrate dalla videocamere di sorveglianza che evidenziano in modo chiaro l’assenza di violenza sessuale. Inoltre, la ragazza venne sottoposta a visita medica dopo i fatti ed i referti non evidenziano la presenza di ferite o ecchimosi che rappresentano uno degli elementi probanti negli episodi di stupro. Il Riesame ritiene, inoltre, che 24enne abbia una tendenza a mentire definendola una “bugiarda patologica”. Nel frattempo la Procura di Napoli sta vagliando l’ipotesi di ricorrere in Cassazione contro l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei tre imputati dal giudice delle indagini preliminari poco dopo la denuncia della giovane.