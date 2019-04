Salerno e provincia. Ancora disagi per i pendolari: Busitalia taglia le corse a Pasqua

Ancora disagi i passeggeri di Salerno e Provincia per l’imminente Pasqua dal momento che Busitalia ha ridotto le corse nel periodo di vacanze scolastiche.

Secondo una nota dell’azienda, in concomitanza con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in occasione della Santa Pasqua, in programma da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019, l’azienda espleterà il servizio di tipo “non scolastico”. E’ prevista quindi una riduzione dei servizi bus, compresi i collegamenti universitari, dovuta alla sospensione delle corse “scolastiche”.

I bus effettueranno solo il servizio non scolastico. Inoltre:

• nel giorno festivo di “Pasqua” (domenica 21 aprile 2019) non viene espletato alcun servizio

• nel giorno festivo di “Pasquetta” (lunedì 22 aprile 2019) viene erogato unicamente il servizio “festivo”

Tutta la programmazione oraria vigente è consultabile on line sul sito web www.fsbusitaliacampania.it / sez. “Orari”.

Presto ci saranno aggiornamenti anche per quanto riguarda l’Eav e la Sita per tutti i pendolari della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.