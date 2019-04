Salerno. Grande lavoro dell’equipe medica del “Ruggi”, dopo otto aborti spontanei Paola Leo diventa mamma della piccola Nicole

Salerno. Un grande intervento quello eseguito dall’equipe medica dell’ospedale “Ruggi”. Paola Leo ha 35 anni ed è di San Gregorio Magno. E’ casalinga ed è sposata con il 41enne Franco Lordi, allevatore. La loro storia è fatta di tanta sofferenza ma si conclude con un lieto fine, come tutte le favole più belle. La coppia desidera tanto avere un figlio ma sembra che questo loro desiderio sia destinato a rimanere tale. Paola, infatti, ha avuto otto aborti spontanei ed aveva anche subito un intervento di metroplastica in isteroscopia. La donna, inoltre, è affetta da tiroidite che la costringe ad assumere una terapia farmacologica, costantemente assistita dalla dottoressa Rosa Coppola prima e successivamente dal professor Raffaele Petta. Il 3 novembre 2014 arriva la prima gioia con la nascita di Noemi. Poi un’altra gravidanza inaspettata e vissuta con l’ansia che potesse verificarsi un altro aborto. Viene, pertanto, sottoposta ad una specifica terapia per far sì che la gestazione proceda senza problemi ma tutto crolla lo scorso 23 aprile quanto, a 34 settimane di gravidanza, avviene l’improvvisa rottura delle membrane con la fuoriuscita del liquido amniotico. La paura di perdere il bambino che portava in grembo è tantissima ed i medici la sottopongono ad una nuova terapia per cercare di guadagnare tempo in modo da raggiungere una sufficiente maturità polmonare del nascituro. Il giorno dopo, il 24 aprile, Paola esegue un’ecografia dalla quale si evidenzia la totale assenza di liquido amniotico con un’inevitabile sofferenza del feto che porta i medici alla decisione di eseguire un taglio cesareo. Ad eseguire l’intervento il professor Petta coadiuvato dal dottor Mario Polichetti, dall’ostetrica Elvira Figliolia e dall’anestesista dottoressa Teresa Di Gennaro. Grazie alla bravura dell’equipe medica nasce la piccola Nicole, di appena 1.850 grammi, assistita dalla dottoressa Annarita Frascogna. Per fortuna sia la mamma che la neonata stanno bene ed aspettano solo di essere dimesse per poter tornare a casa da papà Franco e dalla sorellina Noemi.