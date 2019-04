Salerno, i “furbetti” parcheggiano ancora a sbafo A un mese dall’inchiesta de “la Città” nulla è cambiato a Piazza Amendola

È passato oltre un mese da quando l’assessore alla Mobilità, Domenico De Maio – forte dell’indignazione del sindaco Vincenzo Napoli – annunciava la linea dura dell’Amministrazione contro gli abusi “dei furbetti del permesso” che sostano a scrocco in piazza Amendola. Sono trascorse cinque settimane esatte da quando si assicurò intransigenza massima, ma le dichiarazioni sono rimaste – finora – solo intenzioni. E, allora, basta ritornare sul luogo del misfatto per verificare che nulla è cambiato, in assenza di controlli e di regole definite. Basta un foglietto, un pezzo di carta confezionato con più o meno attenzione, senza che abbia per forza le parvenze di un permesso ufficialmente detenuto per fermare l’auto e schivare le multe. Non sono stati sufficienti gli annunci, tant’è che alcune categorie, in cima i dipendenti comunali dei vari settori, continuano ad avere una sorta di parcheggio diventato privato di fatto.

Eleonora Tedesco LA CITTA DI SALERNO