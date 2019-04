Salerno. Dipendenti dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” sorpresi a rubare attrezzature dalla Radiologia

Salerno. Nei giorni scorsi il dirigente medico del Reparto di Radiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, accortosi della improvvisa scomparsa di diverse attrezzature radiologiche, aveva sporto denuncia presso il commissariato di Polizia di Torrione. Immediatamente sono partite le indagini che hanno comportato l’acquisizione dei filmati registrati dalla videocamera di sorveglianza che si trova all’ingresso del deposito del reparto. Dalle immagini è possibile vedere alcune persone, fra le quali due con la divisa blu degli infermieri, caricare le attrezzature radiologiche ed altro materiale su un grosso camion di proprietà della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti speciali. Grazie alle immagini è stato possibile risalire all’identità delle persone coinvolte. Si tratta di tre dipendenti della struttura ospedaliera: P.A. (che quel giorno non era in servizio), S.C. ed A.A. Il primo, in modo particolare, aveva convinto l’autista della ditta (Identificato in V.L.) ad effettuare il carico illecito per trasportarlo in un deposito di Scafati dove la refurtiva veniva nascosta. A prendere parte all’azione criminosa anche una quinta persona, in corso di identificazione. I tre dipendenti sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato in concorso.