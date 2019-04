Salerno – Avellino . Incidente fra Tir sull’autostrada

Dopo diverse ore in cui centinaia di persone sono rimaste bloccate nel traffico per l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sul raccordo autostradale Salerno-Avellino in direzione Salerno la situazione si sbloccata solo intorno alle 22.45 ieri sera quando la Polizia Stradale ha disposto che i veicoli rimasti intrappolati potessero fare una inversione e procedere contromano per circa un chilometro per raggiungere lo svincolo di uscita più vicino, ovvero Baronissi. Il raccordo è stato chiuso al traffico per consentire ai veicoli invertire la marcia e percorrere la corsia di sorpasso nel senso opposto a quello di marcia in modo da liberare la carreggiata e consentire la rimozione dei tir che hanno provocato l’incidente.